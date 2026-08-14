NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Radware-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32.80 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 304.878 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’048.78 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 13.08.2026 auf 29.68 USD belief. Damit wäre die Investition 9.51 Prozent weniger wert.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch