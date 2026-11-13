NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radware-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.610 Radware-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 242.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 142.16 Prozent.

Radware war somit zuletzt am Markt 1.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch