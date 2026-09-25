NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.42 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Radware-Aktie investiert hat, hat nun 378.501 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’275.55 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 24.09.2026 auf 29.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.76 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch