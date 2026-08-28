Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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28.08.2026 10:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Radware-Aktie statt. Zum Handelsende standen Radware-Anteile an diesem Tag bei 25.88 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38.640 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 29.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’142.58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.26 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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