Das Radware-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.51 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Radware-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 644.745 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’352.68 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’352.68 USD entspricht einer Performance von +133.53 Prozent.

Insgesamt war Radware zuletzt 1.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch