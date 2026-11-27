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27.11.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Radware eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Radware-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.51 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Radware-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 644.745 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’352.68 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’352.68 USD entspricht einer Performance von +133.53 Prozent.
Insgesamt war Radware zuletzt 1.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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