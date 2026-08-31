Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Radcom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18.96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.274 Radcom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 10.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46.10 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Radcom eine Börsenbewertung in Höhe von 171.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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