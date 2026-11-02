NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radcom von vor einem Jahr eingebracht

Am 02.11.2025 wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Radcom-Papier bei 13.75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.273 Radcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 74.11 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 30.10.2026 auf 10.19 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25.89 Prozent verringert.

Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 170.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch