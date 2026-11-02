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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radcom von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Radcom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 02.11.2025 wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Radcom-Papier bei 13.75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.273 Radcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 74.11 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 30.10.2026 auf 10.19 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25.89 Prozent verringert.
Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 170.84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Radcom Ltd.
Analysen zu Radcom Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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