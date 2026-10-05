NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Radcom-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13.82 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, befänden sich nun 723.589 Radcom-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Radcom-Papiere wären am 02.10.2026 7’445.73 USD wert, da der Schlussstand 10.29 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 7’445.73 USD, was einer negativen Performance von 25.54 Prozent entspricht.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172.41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch