Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Radcom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Radcom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Radcom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.813 Radcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (10.10 USD), wäre das Investment nun 78.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21.09 Prozent verkleinert.
Am Markt war Radcom jüngst 168.96 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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