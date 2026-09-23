QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die QUALCOMM-Aktie Anlegern gebracht.
QUALCOMM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 169.53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58.987 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 198.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’695.28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 203.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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