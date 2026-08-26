QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in QUALCOMM von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades QUALCOMM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Anteile betrug an diesem Tag 159.17 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.283 QUALCOMM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 160.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’008.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.87 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 166.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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