Am 18.11.2025 wurde die QUALCOMM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 165.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.058 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’009.75 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 17.11.2026 auf 166.67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.98 Prozent angezogen.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch