|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|QUALCOMM-Investmentbeispiel
|
18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Anlage in QUALCOMM von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen QUALCOMM-Investment verdienen können.
Am 18.11.2025 wurde die QUALCOMM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 165.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.058 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’009.75 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 17.11.2026 auf 166.67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.98 Prozent angezogen.
Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.11.26
|QUALCOMM-Aktie bricht ein: Gewinn rückläufig, Umsatz über Prognose (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich erwartet - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MARKT USA/Börse uneinheitlich erwartet - Qualcomm unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
QUALCOMM am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.