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|QUALCOMM-Investment im Blick
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in QUALCOMM eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 28.10.2023 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die QUALCOMM-Aktie letztlich bei 106.46 USD. Bei einem QUALCOMM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.393 QUALCOMM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’729.95 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 27.10.2026 auf 184.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72.99 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 196.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
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07.10.26
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05.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
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30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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QUALCOMM am 28.10.2026
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