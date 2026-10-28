NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.10.2023 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die QUALCOMM-Aktie letztlich bei 106.46 USD. Bei einem QUALCOMM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.393 QUALCOMM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’729.95 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 27.10.2026 auf 184.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72.99 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 196.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch