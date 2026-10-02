Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Provident Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 02.10.2016 wurden Provident Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19.56 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.112 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 93.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.25 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 6.70 Prozent.
Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 112.53 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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