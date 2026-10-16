NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Provident Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Provident Financial-Papier an diesem Tag bei 12.52 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Provident Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 798.722 Provident Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’464.86 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 15.10.2026 auf 18.11 USD belief. Das entspricht einem Plus von 44.65 Prozent.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch