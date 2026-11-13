NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Provident Financial-Papiers betrug an diesem Tag 11.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9.091 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165.82 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 12.11.2026 auf 18.24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.82 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 111.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch