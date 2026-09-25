NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2021 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Provident Financial-Aktie bei 17.10 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Provident Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 584.795 Provident Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 10’742.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial bezifferte sich zuletzt auf 114.60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch