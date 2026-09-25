Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’546 0.4%  DAX 25’391 0.5%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’300 0.4%  Gold 4’281 0.1%  Bitcoin 69’408 -0.7%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 106.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Provident Financial-Anlage? 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Provident Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Provident Financial Holdings
18.33 USD -0.60%
Kaufen Verkaufen

Am 25.09.2021 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Provident Financial-Aktie bei 17.10 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Provident Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 584.795 Provident Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 10’742.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial bezifferte sich zuletzt auf 114.60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten