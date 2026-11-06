NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Provident Financial-Papier an diesem Tag 15.30 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 653.595 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’888.89 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 05.11.2026 auf 18.19 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 18.89 Prozent.

Der Marktwert von Provident Financial betrug jüngst 112.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch