NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2.34 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.54 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 221.44 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.29 Prozent.

Prosperity Bancshares-Dividenden-Rendite

Zum New York-Schluss ging das Prosperity Bancshares-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 69.60 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3.39 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3.00 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Prosperity Bancshares via New York 14.74 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 30.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Prosperity Bancshares

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2.41 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.46 Prozent anziehen.

Prosperity Bancshares-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares steht aktuell bei 7.123 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Prosperity Bancshares beläuft sich aktuell auf 12.08. 2025 setzte Prosperity Bancshares 1.737 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 5.72 USD.

Redaktion finanzen.ch