NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Aktionäre freuen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’097 -0.3%  SPI 18’529 -0.4%  Dow 49’530 0.8%  DAX 24’234 -0.2%  Euro 0.9178 0.1%  EStoxx50 5’917 -0.2%  Gold 4’736 0.5%  Bitcoin 61’684 3.5%  Dollar 0.7825 0.2%  Öl 100.8 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Phoenix Mecano-Aktie höher: Leichtes Umsatzplus im ersten Quartal
Schindler-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal erwartet
LLB-Aktie fällt dennoch: Moody's erhöht Depositenrating
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich Fifth Third Bancorp-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen
Suche...
Plus500 Depot

Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Top-Dividende 22.04.2026 16:36:22

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Aktionäre freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Prosperity Bancshares.

Prosperity Bancshares
70.01 USD 0.60%
Kaufen Verkaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2.34 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.54 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 221.44 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.29 Prozent.

Prosperity Bancshares-Dividenden-Rendite

Zum New York-Schluss ging das Prosperity Bancshares-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 69.60 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3.39 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3.00 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Prosperity Bancshares via New York 14.74 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 30.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Prosperity Bancshares

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2.41 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.46 Prozent anziehen.

Prosperity Bancshares-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares steht aktuell bei 7.123 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Prosperity Bancshares beläuft sich aktuell auf 12.08. 2025 setzte Prosperity Bancshares 1.737 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 5.72 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?