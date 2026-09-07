Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 54.87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.225 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (72.81 USD), wäre das Investment nun 1’326.95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32.70 Prozent angewachsen.
Am Markt war Prosperity Bancshares jüngst 8.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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