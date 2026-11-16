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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 169.377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 73.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’389.91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23.90 Prozent.
Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
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