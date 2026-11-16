NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 169.377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 73.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’389.91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23.90 Prozent.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch