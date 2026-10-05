NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Prosperity Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 55.31 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 180.799 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’182.25 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 02.10.2026 auf 67.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch