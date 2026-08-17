NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 17.08.2025 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67.17 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.888 Prosperity Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 1’117.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75.05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.73 Prozent.

Prosperity Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch