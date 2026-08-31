Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2021 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 69.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.431 Prosperity Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 28.08.2026 103.46 USD wert, da der Schlussstand 72.30 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3.46 Prozent.
Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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