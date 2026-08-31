NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Am 31.08.2021 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 69.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.431 Prosperity Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 28.08.2026 103.46 USD wert, da der Schlussstand 72.30 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3.46 Prozent.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch