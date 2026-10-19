Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.10.2023 wurden Prosperity Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 52.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19.011 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Anteile wären am 16.10.2026 1’288.78 USD wert, da der Schlussstand 67.79 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.88 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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