Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Prosperity Bancshares-Performance im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prosperity Bancshares-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52.12 USD wert. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.919 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 73.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 41.88 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Prosperity Bancshares betrug jüngst 8.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.