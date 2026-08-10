NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52.12 USD wert. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.919 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 73.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 41.88 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Prosperity Bancshares betrug jüngst 8.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch