Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Power Integrations eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Power Integrations-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 84.28 USD wert. Bei einem Power Integrations-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118.652 Power Integrations-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’661.37 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 04.08.2026 auf 64.57 USD belief. Mit einer Performance von -23.39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 3.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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