NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 102.20 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 0.978 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 46.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45.98 USD wert. Das entspricht einem Minus von 54.02 Prozent.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch