Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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|Rentabler Power Integrations-Einstieg?
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Power Integrations-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Power Integrations-Einstiegs gewesen.
Power Integrations-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 44.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Power Integrations-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.374 Power Integrations-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 46.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’050.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.09 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Power Integrations belief sich zuletzt auf 2.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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