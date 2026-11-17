Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Powell Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Powell Industries-Aktie bei 13.69 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 73.064 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 151.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’047.25 USD wert. Damit wäre die Investition 1’004.72 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 5.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch