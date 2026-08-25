NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.58 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73.620 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Powell Industries-Aktien wären am 24.08.2026 13’912.64 USD wert, da der Schlussstand 188.98 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’291.26 Prozent erhöht.

Insgesamt war Powell Industries zuletzt 7.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch