NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Powell Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Powell Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’152.074 Powell Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 185.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213’571.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2’035.71 Prozent erhöht.

Insgesamt war Powell Industries zuletzt 7.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch