Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie gebracht.
Powell Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Powell Industries-Papier an diesem Tag 88.72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 112.714 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’258.12 USD, da sich der Wert einer Powell Industries-Aktie am 31.08.2026 auf 179.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 102.58 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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