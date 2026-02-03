Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
03.02.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Powell Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28.73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 348.068 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 440.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153’275.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’432.75 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 5.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch