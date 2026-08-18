Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8.44 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Powell Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 11.848 Powell Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’591.59 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 17.08.2026 auf 218.73 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 2’491.59 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich jüngst auf 7.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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