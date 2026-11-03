NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 374.579 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57’688.84 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 02.11.2026 auf 154.01 USD belief. Mit einer Performance von +476.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch