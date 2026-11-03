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|Profitable Powell Industries-Investition?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Powell Industries-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 374.579 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57’688.84 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 02.11.2026 auf 154.01 USD belief. Mit einer Performance von +476.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.
Analysen zu Powell Industries Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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