NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Pool-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Pool-Aktie an diesem Tag 491.05 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pool-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.204 Pool-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 185.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.28 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Pool zuletzt 6.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch