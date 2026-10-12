NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

Pool-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pool-Aktie bei 93.52 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Pool-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106.929 Pool-Aktien. Die gehaltenen Pool-Papiere wären am 09.10.2026 17’059.45 USD wert, da der Schlussstand 159.54 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70.59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Pool eine Börsenbewertung in Höhe von 5.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch