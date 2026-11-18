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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Photronics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Photronics-Anteile betrug an diesem Tag 20.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.854 Photronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 127.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26.19 USD belief. Damit wäre die Investition um 27.14 Prozent gestiegen.
Am Markt war Photronics jüngst 1.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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