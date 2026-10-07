NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Photronics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.45 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.435 Photronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (30.82 USD), wäre die Investition nun 229.14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 129.14 Prozent gleich.

Am Markt war Photronics jüngst 1.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch