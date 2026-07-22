Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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22.07.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 22.07.2016 wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 105.764 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Photronics-Anteile wären am 21.07.2026 3’314.65 USD wert, da der Schlussstand 31.34 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 231.46 Prozent erhöht.
Am Markt war Photronics jüngst 1.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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