PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PetMed Express-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades PetMed Express-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20.16 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49.603 PetMed Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PetMed Express-Papiers auf 1.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.25 USD wert. Damit wäre die Investition um 90.67 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich zuletzt auf 40.80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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