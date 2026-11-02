NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die PetMed Express-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PetMed Express-Aktie 2.57 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 389.105 PetMed Express-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 463.04 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 30.10.2026 auf 1.19 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 463.04 USD entspricht einer negativen Performance von 53.70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PetMed Express eine Börsenbewertung in Höhe von 25.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch