Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 1.2%  SPI 19’747 1.2%  Dow 51’814 0.3%  DAX 25’537 0.9%  Euro 0.9434 -0.1%  EStoxx50 6’304 1.1%  Gold 4’328 -1.2%  Bitcoin 70’266 5.2%  Dollar 0.8224 0.0%  Öl 100.8 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Peach Property Aktie fällt: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus
COSMO-Aktie höher: KI verbessert Polypen-Erkennung bei Darmspiegelungen
Curatis-Aktie tiefer: Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 51 Prozent - Ziele stehen
Arbonia-Aktie mit Plus: Verkauf von Immobilie setzt Liquidität frei
Wisekey-Aktie im Plus: Neues Halbleiterzentrum im Kanton Jura geplant
Suche...
ETF Sparplan

PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren PetMed Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

PetMed Express
1.47 EUR 5.62%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 26.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die PetMed Express-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.736 PetMed Express-Aktien. Die gehaltenen PetMed Express-Papiere wären am 18.09.2026 60.75 USD wert, da der Schlussstand 1.61 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -93.92 Prozent.

Zuletzt verbuchte PetMed Express einen Börsenwert von 34.88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PetMed Express Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten