PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren PetMed Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 26.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die PetMed Express-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.736 PetMed Express-Aktien. Die gehaltenen PetMed Express-Papiere wären am 18.09.2026 60.75 USD wert, da der Schlussstand 1.61 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -93.92 Prozent.
Zuletzt verbuchte PetMed Express einen Börsenwert von 34.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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