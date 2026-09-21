NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 26.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die PetMed Express-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.736 PetMed Express-Aktien. Die gehaltenen PetMed Express-Papiere wären am 18.09.2026 60.75 USD wert, da der Schlussstand 1.61 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -93.92 Prozent.

Zuletzt verbuchte PetMed Express einen Börsenwert von 34.88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch