NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde die PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PetMed Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.681 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 14.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85.68 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 35.68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch