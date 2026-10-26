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|PetMed Express-Anlage unter der Lupe
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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PetMed Express-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades PetMed Express-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PetMed Express-Aktie an diesem Tag 19.64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.092 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 6.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.22 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 93.79 Prozent gleich.
PetMed Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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