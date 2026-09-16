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Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072

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Lukrativer Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Peoples Bancorp of North Carolina
44.10 USD -1.89%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 31.44 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 318.066 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’325.70 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 15.09.2026 auf 45.04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 43.26 Prozent.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 241.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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