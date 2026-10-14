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Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072

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Profitabler Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Peoples Bancorp of North Carolina
44.20 USD -1.05%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29.86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.349 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 44.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49.43 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 241.64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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