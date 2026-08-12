NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag 18.64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.366 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 44.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 236.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136.96 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 234.51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch