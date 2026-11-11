NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29.65 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 33.727 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 42.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’439.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.98 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 232.43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch