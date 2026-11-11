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|Lukrative Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29.65 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 33.727 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 42.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’439.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.98 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 232.43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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